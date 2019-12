Meghan Markle ha fatto anche la valletta sexy in televisione: spuntano le foto

Meghan Markle

Ultimo aggiornamento: 22:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ha un passato da attrice e questo è risaputo, ma in quanti sono a conoscenza del suo ruolo di? Come per molte star del piccolo schermo, la 'gavetta' è imprescindibile prima di trovare la serie tv di successo.è stata un vero e proprio trampolino di lancio, ma la realtà ha superato ogni immaginazione quando è diventata duchessa entrando di fatto nellabritannica. Sono spuntate, però, le foto di quando cercava di entrare nel mondo dello spettacolo facendo apparizioni nelle trasmissioni.Chissà quante audizioni e comparsate ha fatto prima di ottenere. Meghan, infatti, ha vissuto facendo persino la valletta sexy in versione natalizia. Alcune sue partecipazioni sembrano oggi molto imbarazzanti. Uno scatto finito sui social la mostra vestita di rosso e bianco, capelli neri lunghi e gambe bene in vista; tra le mani una valigetta con un numero. Ha tutta l'aria di lavorare in un gioco a premi statunitense e la puntata deve essere stata registrata nel periodo natalizio.Le foto stanno facendo il giro del mondo. Meghan Markle continua ad avere i riflettori puntati e recentemente ha anche lamentato la sovraesposizione mediatica. Una situazione paradossale per una che sognava la fama e che ha avuto la possibilità di sposare unIl suo matrimonio conha segnato una svolta: per la prima volta una ragazza americana, anzi afroamericana, è entrata a far parte della famiglia. Meghan, inoltre, era un'attrice con un divorzio alle spalle.Una donna nelle sue stesse condizioni per poco non ha fatto crollare la Monarchia nel 1936. Si trattava diil quale abdicò pur di sposarla facendo diventare sovrano il papà dell'attuale regina. I tempi erano molto diversi, ma chissà senon storca il naso ogni volta che si trova davanti a foto simili.