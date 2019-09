Meghan Markle, prima uscita pubblica post parto: «Sfilata di beneficenza per le donne»

di Domenico Zurlo

A quattro mesi dalla nascita del piccoloparteciperà al suo primo impegno pubblico ufficiale oggi, per lanciare la sua collezione di abbigliamento: la capsule collection, lanciata per beneficenza in aiuto dell'ente benefico Smart Works (che aiuta le donne disoccupate) era stata già rivelata sul numero di settembre della versione britannica di Vogue, che la stessa Meghan ha contribuito a curare.La collezione è stata creata in collaborazione con Marks and Spencer, Jigsaw, John Lewis and Partners e la stilista Misha Nonoo: per ogni capo acquistato, uno verrà regalato a Smart Works. Meghan ha nelle scorse settimane comunque presenziato a diversi eventi, tra cui i tornei di tennis a Wimbledon e New York (gli US Open in cui il nostro Matteo Berrettini è arrivato fino alle semifinali) e alla premiere londinese de Il Re Leone.