Meghan Markle, la sorellastra Samantha pubblica un libro di memorie choc: «Ecco la verità sulla duchessa di Sussex». La sorellastra di Meghan Markle, Samantha, è pronta a rilasciare finalmente un libro di memorie sul suo presunto rapporto disfunzionale con la duchessa del Sussex. Samantha, 56 anni, pubblicherà il libro bomba intitolato Il diario della sorella della principessa Pushy's Part 1 negli Stati Uniti venerdì prossimo. Lo riporta il Telegraph .

APPROFONDIMENTI IN VACANZA Gf Vip, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli fanno sesso. Elisabetta... INDIMENTICABILE Pino Daniele, sei anni dalla morte. Il tenero ricordo della figlia...

LEGGI ANCHE:

La sorella della duchessa promette che il volume di 330 pagine svelerà «verità nascoste sulla sua famiglia, come una fiaba reale precipita dagli strofinacci». Meghan, 39 anni - che attualmente vive nella sua villa da 14 milioni di dollari a Santa Barbara con il principe Harry, 36 anni e Archie di un anno - avrebbe bollato le dichiarazioni della sorella come assurde.



Il libro è stato pubblicato da Barnes & Noble. La descrizione recita così: «Le cose non sono sempre come sembrano, in un mondo in cui le etichette sociali definiscono chi siamo, come viviamo e come ci vediamo l'un l'altro». Secondo alcune fonti, Meghan è «furiosa» con i membri della sua famiglia dopo le «assurde affermazioni». E con l'imminente pubblicazione, i nervi si fanno ancora più tesi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA