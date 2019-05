Meghan Markle sempre più sola, niente tata per Archie ed Harry a Roma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Archie è nato da pochissimo e ha bisogno di tutte le cure che solo una madre può dare. Meghan Markle ha solo la mamma Doria Ragland ha al suo fianco. Suo marito Harryè sempre in viaggio, i cognati William e Kate Middleton la snobbano e non è stata scelta ancora la Royal Tata. La duchessa di Sussex per ora si gode il bambino aFrogmore Cottage e sembra non volere alcuna interferenza.Secondo indiscrezioni del Daily Mail, la coppia ha deciso di non fare affidamento a uno staff esterno. Non ci sono domestici, ma solo la nonna. Spetta a lei accudire il nipotino e fare le faccende di casa. Una scelta che irrimediabilmente isola Meghan escludendola dagli impegni e dalle regole di Corte che Kate ha rigorosamente rispettato.A rappresentare la Famiglia Reale ci pensa Harry, impegnato in viaggi all'estero. Prima i Paesi Bassi e dalla settimana prossima anche a Roma per partecipare Sentebale Polo Cup, a sostegno di una delle sue associazioni benefiche. Lui va in giro per il mondo e Meghan è alle prese con pappe e pannolini. Ha anche scritto una lettera scusandosi per non poter partecipare alla reunion dei compagni di classe. Non può dedicare tempo ai vecchi amici, magari spera di vederli per il battesimo di Archie. E intanto impazza il "toto-padrino" e il "toto-madrina".