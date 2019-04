Harry e Meghan, scatta anche il toto-padrini ecco chi sono i favoriti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il primogenito del principe Harry e di Meghan Markle nascerà tra poco più di un mese, ma intanto tutto il Regno Unito (e non solo) si chiede chi saranno il padrino e la madrina di battesimo del Royal Baby . Nella patria dei bookmakers, non è assolutamente strano che anche il toto-nomi diventi la possibilità di stabilire quote per scommettere. Anche se, secondo (quasi) tutti i principali esperti d'Oltremanica, c'è una certezza quasi assoluta: William e Kate non saranno i padrini di battesimo del nascituro.Il 'toto-padrini' sta impazzando nelle ultime ore e diversi tabloid hanno riportato le quote fissate dai più importanti bookmakers britannici. Il nascituro, già ribattezzato 'Baby Sussex', molto probabilmente avrà un padrino e una madrina di battesimo 'vip', ma non necessariamente appartenenti alla famiglia reale. Il Daily Express, comunque, ha già escluso che William e Kate possano accompagnare il figlio di Harry e Meghan durante il primo sacrament o, non tanto per i freddi rapporti attuali, quanto per il fatto che il secondogenito di Carlo e Diana non abbia mai fatto da padrino di battesimo a nessuno dei tre nipotini. Secondo il Telegraph , invece, tra le maggiori indiziate, all'interno della famiglia reale britannica, ci sono invece due cugine di Harry: lao la. I difficili rapporti tra Meghan Markle e il resto della famiglia reale, però, fanno pensare che queste ipotesi siano comunque remote. Assai più probabile, quindi, che a fare dadeldisiano deimolto amici della coppia. L'ipotesi più suggestiva è senza dubbio quella di, ma non si escludono sorprese.Pochi giorni fa, il Daily Express aveva raccolto le quote più affidabili sulla singolare (ma non troppo) scommessa . La favorita, in questo senso, sembra essere, stilista canadese molto amica di Meghan. Attenzione, però, ad altri vip comunque ben quotati: l'attrice, collega e amica di, ma anche(che con Meghan ha recitato in Suits),, i già citati(amico d'infanzia di Harry) e addirittura l'ex presidente degli Stati Uniti,(anche se la quota è di 33 a 1).