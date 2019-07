Meghan Markle alla prima de "Il Re Leone": l'abito castigato davanti a Beyoncè

di Silvia Natella

Un'apparizione che è apparsa un segnale di distensione dopo le voci sui loro pessimi rapporti.

Persfilare sulnon è una novità, ma è la prima volta che lo fa da membro della Famiglia Reale inglese e non da attrice. Laha presenziato insieme alalla prima londinese deil remake del fortunatodel 1994, e si è trovata al cospetto della Regina del R&BLa cantante ha prestato la voce a uno dei protagonisti del film e a ogni evento inerente la pellicola si mostra con lunghi e vistosi abiti dorati. Meghan ha optato per uno stile sobrio: niente paillettes o accessori da star. La moglie del principe Harry ha posato davanti ai fotografi con un abito nero satinatocon maniche lunghe velate e trasparenti e tacchi a spilloUna scelta adeguata dal momento che Meghan Markle - come sottolinea il Telegraph - non era lì da diva hollywoodiana.Meghan sta intensificando i suoi impegni dopo aver trascorso i primi due mesi dalla nascita delin disparte. È stata vista ae a una partita di polo di beneficenza. L'hanno anche immortalata mentre sorride e scherza con la cognataSorrisi e glamour anche alla prima londinese de "Il Re Leone", dunque, dove la folla di Leicester Square è impazzita quando ha visto arrivare la duchessa, mano nella mano col marito Harry e sulle note di «Can You Feel The Love Tonight». Ad accogliere la coppia reale non c'erano solo Beyoncè e il marito, ma ancheLe due donne si sono baciate e abbracciate come cordiali amiche. La star americana ha fatto anche un apprezzamento sul piccolo Archie: «Quel bambino è bellissimo».