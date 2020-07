Meghan Markle , problemi economici per lei e il principe Harry. «Dovranno pagare 80mila euro di spese legali». I duchi di Sussex hanno citato in tribunale il Mail on Sunday per un articolo pubblicato nel febbraio 2019 sulla testata cartace e online che riportava stralci di una lettera scritta a mano da Meghan al padre Thomas Markle.

LEGGI ANCHE: Serena Enardu e Pago di nuovo insieme: «Ci siamo presi un caffè e...»

L'ex attrice ha chiesto un risarcimento danni per «abuso d’informazioni private, violazione del copyright e violazione della protezione dei dati». Il primo round del processo, però, non è andato in favore dei Sussex.

Come riporta il sito Io Donna, Meghan Markle ha appena accettato di pagare quasi 68 mila sterline (l’equivalente di quasi 80 mila euro) per «spese legali». La battaglia tra i media britannici e i Sussex però non si ferma qui. Ad agosto il prossimo round. Staremo a vedere.

Ultimo aggiornamento: 19:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA