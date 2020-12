Meghan Markle, conto alla rovescia per il principe Harry: il gesto che potrebbe toglierli anche il titolo di duca

Meghan Markle e il principe Harry si sono allontanati da Londra e dalla Famiglia Reale per costruirsi una vita negli Stati Uniti. Se per l'ex attrice è stato semplice tornare nel suo Paese e alla vita di prima, per il secondogenito del principe Carlo e di Lady Diana è stato più complicato. Secondo le fonti interpellate dai media, Harry si sente "un pesce fuor d'acqua" e teme per il futuro lontano da casa. Lui che è nato principe potrebbe essere costretto a rinunciare anche al titolo di duca di Sussex.

Secondo Anna Whitelock, capo del dipartimento di storia all’Università di Londra ed esperta di faccende reali, è iniziato il conto alla rovescia per il principe, che ha qualche mese di tempo per rientrare nei ranghi e per fare come se nulla fosse successo. A marzo sarà un anno dalla Megxit e se dovesse confermare la decisione di non tornare nel Regno Unito i Windsor sarebbero pronti a chiudergli le porte definitivamente. Il 2021 potrebbe, dunque, segnare l’uscita definitiva di Harry d’Inghilterra e Meghan Markle dalla famiglia reale britannica.



Secondo un'intervista rilasciata dalla Whitelock all'Express Uk, i duchi di Sussex sarebbero ormai usciti definitivamente dal cerchio magico e il prossimo marzo potrebbe avvenire lo strappo definitivo che, in pratica, significherebbe rinunciare sia al titolo di «duchi di Sussex» sia a quello di «Altezze reali». Si parla inoltre di un addio ancora più difficile: il fratello William potrebbe sostituirlo come capitano generale dei Royal Marines, carica ricoperta da Harry fino allo scorsa primavera.

Un periodo difficile per la coppia, che pochi giorni fa ha annunciato di aver perso un bambino. Meghan ha raccontato di aver avuto un aborto spontaneo quando era incinta del suo secondo figlio. Un grande dolore per entrambi, che sognavano di allargare la famiglia.

