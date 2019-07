Meghan Markle e il principe Harry già in attesa del secondo figlio? La verità

di Emiliana Costa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I duchi di Sussex non hanno mai fatto segreto di desiderare una famiglia numerosa e secondo alcune fonti vicine alla coppia reale, ci sarebbero delle novità.Come riporta il sito britannico ETOnline,, nato appena due mesi fa. Al momento dunque la duchessa non sarebbe ancora incinta, ma secondo i ben informati potrebbe esserlo entro il prossimo anno.L’esperta reale Katie Nicholl ha dichiarato: «Fonti vicine alla coppia mi hanno detto che voglio avere una grande famiglia. E i due sono, a detta di tutti, dei genitori straordinari. La loro vita è cambiata enormemente. Sì, sono reali, sì, probabilmente hanno più aiuto di tutti noi, ma la nascita del loro primo figlio ha davvero stravolto il loro mondo in meglio.».