Meghan Markle il principe Harry verso San Valentino: «Così mi ha fatto innamorare»

Meghan Markle e il principe Harry verso San Valentino: «Così mi ha fatto innamorare». «Guardate come Harry ha rubato il cuore di Meghan»: è così che la duchessa di Sussex Meghan Markle ha voluto annunciare ai social come aspetterà San Valentino. Scorrendo i vecchi ricordi. E - soprattutto - i vecchi post su Instagram. «Con San Valentino in arrivo - ha rivelato - ho pensato che sarebbe stato bello guardare indietro sui post Instagram del 2017», così la duchessa di Sussex.

APPROFONDIMENTI IN SEGRETO Meghan Markle e Harry, il colpo di scena: cambiati i nomi sul...

Che poi ha proseguito, riportando un suo vecchio post dove mostrava un mazzo di fiori - regalatole dal marito - aggiungendo una dedica: «Le foto sui social media mostrano che l'amore era nell'aria mentre il principe Harry corteggiava Meghan Markle nei primi giorni dei loro appuntamenti», così Meghan Markle. I due si sono conosciuti a Londra nell'estate del 2016 e - come riporta il post - la loro prima apparizione pubblica è avvenuta nel 2017, in occasione degli Invictus Games del 2017, che si sono svolti a Toronto in Canada. Il matrimonio è stato celebrato poi nel 2018, nel castello di Windsor.

© RIPRODUZIONE RISERVATA