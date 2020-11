Meghan Markle, il nuovo rifiuto della regina Elisabetta fa infuriare Harry: Buckingham Palace non poteva fare altrimenti

Meghan Markle e il principe Harry non si aspettavano un rifiuto simile da parte della regina Elisabetta, ma Buckingham Palace ha solo messo in atto le conseguenze della loro scelta di non far più parte della Famiglia Reale. E c'è chi paragona i Duchi di Sussex a Donald Trump perché non vogliono farsi da parte come personaggi pubblici, nonostante abbiano lasciato il Regno Unito. Il nuovo pomo della discordia è quanto accaduto durante il Remembrance Day, la giornata commemorativa dedicata ai caduti in guerra.

La regina ha rifiutato la richiesta del principe Harry di posare a suo nome una corona di fiori in memoria dei caduti. È la prima volta che il secondogenito del principe Carlo non assiste alla cerimonia. Quest'anno, seppure in forma ridotta, i membri della Famiglia Reale con i gradi militari hanno rinnovato il rito deponendo il loro omaggio davanti ai monumenti, mentre la sovrana e Kate Middleton guardavano dal balcone del palazzo con il tradizionale fiore rosso sul petto.

Harry è stato per dieci anni nelle forze armate inglesi e avrebbe chiesto alla Corona lo stesso trattamento riservato al principe Filippo di Edimburgo. Il consorte della regina è, tuttavia, un assente giustificato e ha potuto chiedere di lasciare i fiori a suo nome. Delusi dal gesto, Harry e Meghan hanno deciso di ricordare le vittime dei conflitti con un'iniziativa negli Stati Uniti, ma lo smacco farebbe ancora male.

