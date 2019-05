Royal Baby, spunta il giallo: Harry in Olanda. «Forse Meghan ha già partorito»

di Domenico Zurlo

Quando nascerà ildi? Le speculazioni sulla data della nascita si continuano a rincorrere, e un nuovo viaggio in programma per Harry ha aumentato le voci, dato che il Duca di Sussex la prossima settimana passerà a sorpresa due giorni in Olanda. Particolare che fa pensare che il bimbo (o la bimba) possa nascere prima dell’8 maggio,I fan della coppia reale ora si chiedono: perché questa visita a poche ore dalla nascita? Le ipotesi si rincorrono: per qualcuno il Royal Baby è già nato ma la Casa Reale non lo avrebbe ancora ufficializzato, altri si chiedono se Harry andrà in Olanda insieme a Meghan o se ci andrà da solo. L’ipotesi più probabile è comunque che il bimbo sia effettivamente ancora nel pancione di Meghan, e che Harry possa annullare all’ultimo la visita in caso di travaglio.Harry dovrebbe recarsi ad Amsterdam e poi a L’Aia, per lanciare il conto alla rovescia per i suoi, che tra un anno esatto partiranno proprio a L’Aia. I giochi, arrivati alla quinta edizione e nati da un’idea proprio di Harry, prevedono la competizione sportiva tra veterani di guerra che hanno contratto invalidità o disabilità in servizio.