Meghan Markle, l'amica medium di Lady Diana scrive a William: «Ecco perché devi salvare tuo fratello Harry dalla moglie»

«Lady Diana mi ha chiesto di scrivere a William pregandolo di aiutare il fratello Harry, succube di Meghan Markle». A parlare è Simone Simmons, nota come l'amica medium della principessa del Galles. Una donna che sostiene di avere contatti con Diana dall'Aldilà e che quando era in vita l'aveva avvertita sul grave pericolo che incombeva su di lei. Lady Diana è morta in seguito a un incidente stradale il 31 agosto del 1997 ed era solita ascoltare i consigli della Simmons. Su sua indicazione aveva seppellito delle pietre in giardino per scacciare le energie negative.

Ora, secondo quanto riporta il Mirror, la principessa scomparsa dialogherebbe con l'amica con l'unico obiettivo di tutelare i suoi figli William ed Harry. I rapporti tra i due fratelli non sono più idilliaci, da quando nella vita del secondogenito di Diana è entrata Meghan Markle. La 'Megxit', ossia l'allontanamento dal Regno Unito, avrebbe avuto tra gli effetti quello di isolare il 36enne. Eppure Harry avrebbe agito così solo per preservare la salute di sua moglie, bersaglio della stampa proprio come sua madre.

Simmons, autrice del libro 'Diana, The last words', ha raccontato di aver scritto una lettera a William per accontentare la principessa nell'Aldilà. Si tratta di una preghiera rivolta direttamente all'erede al trono circa la situazione del principe Harry. «Diana mi ha fatto promettere di tenere d’occhio sia te che Harry per assicurarmi che stiate entrambi bene, e di avvertirvi dei segnali di pericolo. Meghan isolerà Harry e alla fine ciò potrebbe indurlo a tentare azioni radicali, forse letali, autodistruttive»: queste le parole che la medium ha scritto al principe William.

