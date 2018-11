La mamma di Meghan Markle e l'invito della Regina. Un desiderio esaudito

di Luca Calboni

Il successo di, la bellissima moglie del principe, è cosa nota: piace ai sudditi, ai media e... Anche alla, che le ha offerto un privilegio rarissimo: la monarca infatti ha invitato ufficialmente la mamma della duchessa,Passare il 25 dicembre con la Regina e la sua famiglia è una concessione che viene proposta raramente, e l'invito indirizzato alla mamma di Meghan è un'esclusiva che rischia di accendere malumori intorno a Buckingham Palace: infatti la famiglia dell'altra duchessa Kate Middleton non è mai stata invitata per la festività del Natale, nonostante la coppia formata con William sia di più lungo corso e siano sposati dal 2011.Secondo fonti vicine alla casa reale, la regina Elisabetta sarebbe rimasta colpita dall'umiltà mostrata da Doria Ragland, al contrario di quanto invece fatto da altri parenti della duchessa: il padre di Meghan infatti all'inizio dell'anno ha rilasciato una serie di interviste che hanno duramente segnato il rapporto con lei.Doria non ha altri parenti nel Regno Unito e, il legame speciale che intercorre con la figlia ha spinto quindi la Regina allo speciale invito.