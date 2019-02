Meghan Markle, la lettera segreta al padre: «Hai fatto a pezzi il mio cuore»

. «Papà, è con tristezza che scrivo ciò, non comprendendo perché hai scelto questa strada e voltando la faccia al dolore che stai causando. Le tue azioni hanno mandato il mio cuore in mille pezzi non solo perché hai creato questa inutile ed ingiustificata pena ma anche perché hai scelto di non dire la verità nel momento in cui sei stato manipolato. Non lo capirò mai».Sono alcune delle parole scritte da Megan Markle al padre Thomas Markle in una lettera privata a lui indirizzata e scritta qualche mese dopo le nozze reali. La lettera è stata resa nota dallo stesso padre della duchessa di Sussex. Thomas Markle non ha partecipato al matrimonio della figlia a causa di problemi di salute. La stessa Megan ha appreso degli stessi problemi attraverso la stampa.