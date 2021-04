Meghan Markle, la sorella Samantha: «Immatura e narcisista, ha sempre voluto emulare Lady D»

Meghan Markle oltre all'ostilità della famiglia reale britannica c'è anche quella della sua famiglia allargata. La moglie del principe Harry, infatti, ancora una volta viene duramente attaccata da Samantha Markle, la sorellastra con cui condivide il padre Thomas.

Per l'ennesima volta, Samantha Markle ha usato parole al vetriolo nei confronti di Meghan. Lo aveva già fatto in diverse interviste e anche in un libro, mentre questa volta la sorellastra della duchessa di Sussex è stata ospite, in collegamento, di El Programa de AR, su Telecinco, emittente spagnola del gruppo Mediaset. Alla giornalista e conduttrice Marta Riesco, Samantha ha spiegato di non aver affatto gradito le dichiarazioni di Meghan Markle nel corso della famigerata intervista esclusiva con Oprah Winfrey: «Ha detto che con me non ha mai vissuto belle esperienze degne di nota, ma in realtà non mi ha mai conosciuto davvero».

Come riporta anche 20minutos.es, quando a Samantha Markle viene chiesto di definire Meghan con tre parole, gli aggettivi scelti sono tutto fuorché positivi: «Immatura, narcisista e ingrata». E infine, nel corso dell'intervista che andrà in onda questa sera, la sorellastra rivela un dettaglio particolare del passato di Meghan: «Ha sempre avuto una strana ossessione per Lady Diana. Ha sempre voluto essere una principessa, ricordo che era solita emularla, studiava con attenzione i suoi look e cercava di vestirsi proprio come si vestiva lei».

