Meghan e Kate sul palco in blu ma una ha speso 1500 euro e l'altra solo 110

di Costanza Ignazzi

Chi spettegolava su una loro presunta antipatia faccia subito un passo indietro: Meghan Markle, futura moglie del principe Harry e Kate Middleton, che già erano apparse tutte sorrisi e occhiate complici durante la messa di Natale, hanno replicato all'Annual Royal Foundation Forum (evento sulle attività di beneficenza della fondazione reale ndr) dove hanno evidentemente deciso di diventare l'emblema dell'amicizia tra cognate.Simili ma diverse: entrambe hanno scelto un abito blu - notte, per Meghan, elettrico per Kate, molto incinta - peccato che quello della "new entry" costi dieci volte più del look della duchessa di Cambridge. Kate infatti, che negli anni ci ha abituate al risparmio, puntando spesso su marchi low cost e "riciclando" le mises come ogni comune mortale, ha sfoggiato un look premaman del brand Seraphine: 110 euro e passa la sindrome della spesa pazza. Meghan invece di risparmiare sembra non avere alcuna intenzione: il suo bellissimo abito smanicato con doppio petto e cinturone in vita, molto Bond girl anni '70, è firmato dallo statunitense Jason Wu e costa ben 1536 euro. Per non parlare delle scarpe (Aquazurra, 450 euro): sarà che Meghan è abituata al glamour hollywoodiano, ma sembra abbia deciso che a dare il buon esempio poteva essere - solo - la reale cognata. Lei, che già spese 63mila euro per l'abito tutto in trasparenza del fidanzamento (Ralph&Russo). Chissà cosa combinerà con il vestito da sposa.