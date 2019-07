Meghan veste Dior al battesimo di Harry: ma Kate le ruba la scena (e vince)

di Costanza Ignazzi

L'attesa sarà pure stata per il, ma la domanda che tutte le fan della famiglia reale si ponevano era soprattutto una: come si vestirà? La Duchessa, che ha abituato un po' tutti a look ricercati e mai lasciati al caso (e nemmeno al low cost), per l'evento - privatissimo - del suo figliolo ha scelto il total white. Ma un total white qualsiasi:, brand caro a Meghan, con un maxi dress con cappello intonato. Stupisce, invece, la scelta di, che si è allontanata dai gettonatissimi toni chiari (Camilla Parker-Bowles indossa il bianco, Doria Ragland, nonna materna di, il pesca), puntando su un vivace modello rosa firmato Stella Mc Cartney più corto di quelli che è solita indossare: tant'è che nella foto spunta il ginocchio.Cosa ne penserà la Regina? Alle fashioniste non importa, perché sono intente a impazzire per l'accessorio della stagione: la headband, un po' cerchietto un po' cappello, abbinata alle scarpe rosse. Kate è talmente bella da rubare la scena alla cognata: nella foto ufficiale, praticamente, non si vede che lei. Cosa che i social hanno puntualmente notato, "premiandola" con una pioggia di commenti tale, quasi, da oscurare il festeggiato. Chi ha qualche cerimonia in vista prenda esempio (ma non da Meghan).