Meghan Markle indossa una collana contro il malocchio: «Allontana energie negative»

Meghan Markle indossa una collana contro il malocchio​. L'ex duchessa di Sussex nel suo ruolo di mecenate di Smart Works si è mostrata in un videoclip pubblicato sulla pagina Instagram dell'ente benefico, mentre indossava la collana Visionary Charm di Edge of Ember, un amuleto contro il malocchio.

La collana descritta online come "proteggere chi lo indossa da vibrazioni negative" e afferma anche che ha la tua schiena'. Non è la prima volta che Meghan Markle indossa questa collana, già l'aveva mostrata durante il tour in Africa con Harry, prima ancora di annunciare l'addio alla casa reale. Il monile della duchessa ha un valore di circa 400 euro.

Il suo creatore, il designer di gioielli di ispirazione turca Alemdara, spiega sul suo sito web: «Secondo la leggenda ottomana, un occhio malvagio sulla tua persona allontana la gelosia dagli altri», spiegando che la collana aiuta a dissipare i pensieri e l'energia negativa.

