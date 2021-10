Meghan Markle, l'indiscrezione: «Ha problemi con il suo corpo, una volta Harry fu costretto a intervenire»

Meghan Markle, la duchessa del Sussex, potrebbe sembrare molto sicura di sé, ma in realtà non si piace, sopratutto da quando ha partorito. L'indiscrezione riportata da Hello Magazine svela un retroscena su lei e Harry a un evento nel 2019. Quell'episodio l'ha aiutata a maturare la decisione di non sottoporsi a nessuna dieta drastica.

APPROFONDIMENTI LA RIVELAZIONE GFVip, ecco perché Sonia Bruganelli porta i figli in studio. E... INTIMITA' GFVip, Amedeo Goria a letto con un trans: «Alla fine questa... LA REAZIONE GFVip, la 'principessa' Lulù dopo la lettera della ex...

LEGGI ANCHE

GFVip, ecco perché Sonia Bruganelli porta i figli in studio. E da Bonolis arriva un pronostico

LEGGI ANCHE

GFVip, Amedeo Goria a letto con un trans: «Alla fine questa aveva...». E gli inquilini approvano

Meghan Markle, il retroscena

Cinque mesi dopo aver dato alla luce il figlio Archie Harrison Mountbatten-Windsor, la coppia ha partecipato insieme all'evento WellChild Awards e qualcuno ha sentito il principe Harry rassicurare Meghan su quanto fosse meravigliosa. La chiacchierata è iniziata parlando con Emmie Narayn-Nicholas, la bambina di 10 anni che ha vinto un premio per la sua idea Emmie's Kitchen, e sua mamma Eve durante il ricevimento.

Meghan Markle, il retroscena

«Erano adorabili. Quando Meghan si è seduta, ho detto: 'Oh, sei fantastica e hai appena avuto un bambino. '. Harry l'ha guardata dicendo: 'Vedi, te l'avevo detto!' facendo intendere che era intervenuto per placare le sue insicurezze. Una conversazione che dimostra che nonostante sia una bellissima duchessa, anche lei a volte si sente insicura.

Meghan Markle, la dieta

Intanto, Meghan è fermamente convinta che le donne non dovrebbero fare pressione su se stesse per tentare di tornare ai loro corpi pre-gravidanza. Dopo la nascita di entrambi i suoi figli, Archie Harrison e la figlia Lillibet, si dice che abbia dato una pausa al suo corpo, invece di sottoporsi a una dieta rigorosa e a un regime di fitness.

© RIPRODUZIONE RISERVATA