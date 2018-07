Meghan Markle incinta? Le foto del pancino sospetto scatenano il gossip

Meghan Markle, l'epic fail dettato dalla fretta che non è sfuggito ai più attenti​

Sono bastate alcune foto, scattate durante la visita ufficiale diin Irlanda, per far esplodere i tabloid inglesi e, in definitiva, tutto il mondo. Durante il viaggio a Dublino, infatti, Meghan Markle ha esibito un ventre gonfio molto sospetto per un fisico asciutto come il suo, che secondo molti potrebbe trattarsi di un '' che rivelerebbe una gravidanza. In Gran Bretagna molti sono certi: Meghan èPrimo '' in arrivo per i duchi di Sussex? Come riporta anche MarieClaire.it , sembra difficile pensare che quel 'pancino' sia dovuto ad un'abbuffata ad un pranzo ufficiale, e anche il busto più spesso farebbe pensare a dei cambiamenti ormonali. A questo punto, però, si scatenerebbero diverse. La prima è che Meghan sia rimasta incinta subito dopo il matrimonio, la seconda invece riguarda un concepimento avvenuto ben prima del 'Royal Wedding' dello scorso 19 maggio. Quest'ultima ipotesi potrebbe confermare la teoria dellaper non sottoporre una donna incinta a vaccini necessari per l'Africa.C'è anche un'altra ipotesi, ben più complessa ma non per questo inverosimile: Meghan, che compirà 37 anni tra venti giorni, potrebbe anche aver fatto ricorso allaper aumentare la probabilità di concepimento. Secondo alcuni ginecologi, quel gonfiore potrebbe essere dovuto proprio a quel tipo di trattamento. Ad ogni modo, sapendo quanto Harry ami i bambini, è chiaro che tutto il mondo sia in frenetica attesa dell'annuncio.