Meghan Markle e Harry, reunion reale: i Duchi di Sussex voleranno in Gran Bretagna per onorare Lady D?

Possibile reunion reale in Gran Bretagna? I duchi di Sussex Meghan Markle e Harry stanno valutando se unirsi a William, Kate e ai 100 ospiti, tra cui Sir Elton John, per la festa riorganizzata a Kensington Palace in onore della principessa Diana, a fine ottobre.

Harry è rientrato in patria inglese a luglio per l'inaugurazione della statua di Diana, senza Meghan, che aveva appena partorito, ma il ricevimento è stato rimandato a causa delle restrizioni da Covid-19. Niente di certo: la coppia deve ancora confermare ai capi del palazzo e agli organizzatori del ricevimento della loro presenza.

Le restrizioni di viaggio dagli Stati Uniti sono state revocate, per cui la coppia, che ora vive in California, non dovrebbe fare la quarantena, come da vecchio protocollo.

Un insider ha detto a The Sun: «Nessuno sa quale sia la decisione di Harry, ma ci sono voci secondo cui potrebbe venire con Meghan e i loro due figli».

Il potenziale ritorno arriva 16 mesi dopo il Megxit, un arco di tempo in cui Harry che sta facendo ricerche sulla vita di sua madre per il suo libro di memorie in uscita l'anno prossimo. Si vocifera anche che lui e Meghan vogliano un battesimo per Lilibet, con la presenza della regina, a Windsor, anche se molte fonti lo negano.

Il caporedattore di Majesty Magazine Ingrid Seward, ha detto sul ricevimento che si sta organizzando: «Sicuramente Harry vorrebbe esserci. Non riesco a immaginare niente di meno importante per lui se non rispettare e onroare sua madre. È un raduno importante con gli amici di sua madre. Potrebbe persino ottenere alcune citazioni per il suo libro di memorie. Sono sicuro che Meghan vorrebbe essere lì per Diana e Harry». E conclude: «Il palazzo non ha voluto commentare».

