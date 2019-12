Harry e Meghan, Natale di lusso in un cottage a Vancouver da 14 milioni di dollari

Ultimo aggiornamento: 18:54

Il principe Harry e Meghan Markle hanno trascorso il loro primo Natale con il piccolo Archie in una villa sul lungomare di Vancouver da 14,1 milioni di dollari. Il proprietario? E' un misterioso multimilionario, come rivela DailyMail.com.La famiglia reale e la madre della duchessa di Cambridge, Doria Ragland, si sono godute la libertà in uno dei luoghi più idilliaci dell'isola di Vancouver. La loro presenza in Canada era stata confermata prima di Natale dal primo ministro Justin Trudeau.La tenuta recintata con otto camere da letto sull'isola di Vancouver, in Canada, vanta due spiagge private e viste sulla penisola dalla proprietà di quattro acri. Il cottage è composto da una casa principale di 3400 metri quadrati con cinque camere da letto e otto bagni e un cottage per gli ospiti di 715 metri quadrati con tre letti e due bagni.La gente del posto nella comunità rurale dell'isola del Nord Saanich ha notato telecamere e recinti eretti nella proprietà già dal 19 dicembre, e il palazzo ora brulica di guardie di sicurezza. Un ufficiale della squadra di protezione reale della coppia è stato visto pattugliare le strade vestito con una giacca Barbour alla guida di una Range Rover nera, e altre due guardie britanniche sono state viste nel vicino Aeroporto Internazionale di Victoria.All'interno della casa principale si trova una sala da pranzo formale, un ufficio con camino, un ampio soggiorno a due piani che si apre sulla cucina dello chef con forno per pizza, una sala giochi con mobile bar, una sala multimediale e una sala di degustazione di vini, secondo l'elenco di Sotheby's.Un amico di un precedente residente, Hsin Pai, 41 anni, ha detto a DailyMail.com che la tenuta era di proprietà di un'attrice tedesca. Poi acquistata intorno al 2010 da Bernadette Wolfswinkel, l'ex moglie del disgraziato magnate della proprietà dell'Arizona Conley Wolfswinkel, che è stato condannato per frode bancaria ed è stato accusato di aver pagato 2 miliardi di dollari ai contribuenti statunitensi. Nel 2012, Wolfswinkel, 70 anni, ha messo in vendita la proprietà per $ 14,1 milioni con un agente immobiliare di Sotheby's. L'amica di Wolfswinkel, Pai, ha detto di aver venduto la villa a un ricco uomo d'affari in quel periodo.La struttura vanta un giardino d'inverno su un terreno di quattro acri con due punti di accesso alla spiaggia.La presenza di Harry e Meghan nel Nord Saanich è stata rivelata per la prima volta dal ristoratore locale Pierre Koffel e sua moglie Bev, che secondo quanto riferito hanno allontanato la coppia reale dal loro ristorante di lusso a causa delle loro intense esigenze di sicurezza.Lo chef e comproprietario del Deep Cove Chalet nel Nord Saanich ha detto a DailyMail.com che lui e sua moglie sono stati ingannati nel rivelare la fuga segreta dei reali e che ora hanno ricevuto «centinaia di e-mail, decine di telefonate che accusano lui e il suo moglie di essere "persone terribili"».