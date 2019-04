«Meghan Markle è in travaglio»: ecco gli indizi che hanno allertato i sudditi

di Alessia Strinati

potrebbe essere in. Secondo alcuni fan della duchessa di Sussex ci sarebbero degli indizi che fanno pensare all'imminente nascita del royal baby. Sarebbe presente infatti una pattuglia di scorta fuori dal palazzo, oltre a un via vai di auto che avrebbe destato dei sospetti.Meghan ha scelto, infatti, di partorire in casa, prevedendo però un'ambulanza fuori dal palazzo nel caso in cui dovessero esserci complicanze. La presenza di diversi mezzi avrebbe fatto pensare quindi al momento del travaglio che potrebbe essere iniziato e che porebbe aver allertato l'organizzazione. Il tragitto dei mezzi avvistato da diversi sudditi, come riporta anche il Mirror , dovrebbe essere quello della duchessa dalla sua abitazione all'ospedale, ma per ora non si sono visti altri movimenti.Un'ambulanza avvistata nei pressi della residenza reale non era in realtà destinata a Meghan e quindi sicuramente l'ex attrice non si è recata in ospedale. Potrebbe però darsi che qualcosa inizi a muoversi e che il Baby Sussex abbia intenzione di venire al mondo, quindi il parto potrebbe essere a giorni, addirittura a ore.