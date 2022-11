Meghan Markle e Harry, crisi dopo il tradimento: divorzio vicino?

Nuvole nere all'orizzonte per i Sussex. Nell'anno delle crisi di coppia anche Harry e Meghan sembrano arrivati ai ferri corti. La notizia rimbalza da diverse ore sui tabloid britannici che riferiscono di un possibile tradimento dell'attrice di «Suits» con la sua guardia del corpo Chris Sanchez in assenza del marito.

Crisi tra Harry e Meghan dopo il tradimento: divorzio vicino?

Secondo il settimanale «InTouch», Harry avrebbe scoperto tutto e la coppia avrebbe litigato furiosamente di cui, si vocifera, esisterebbero anche delle foto. Ma non è tutto: pare infatti che nemmeno il principe sia stato fedele alla sua bella. Sempre stando ai rumors, il duca di Sussex l'avrebbe tradita con una donna che ora sarebbe addirittura in dolce attesa.

Sono mesi che si parla di una crisi irreversibile della coppia, che i royal watchers fanno risalire all'intervista bomba rilasciata a Oprah Winfrey: il più grande terremoto mediatico della Corona dai tempi di Lady D. A far scattare la rabbia del figlio di Carlo sarebbe stato perà il tradimento della moglie con una guarda del corpo, scoperto per caso dalla soffiata di una fonte anonima.

Secondo il racconto della fonte anonima del tabloid, Harry sarebbe stato chiamato dalla scuola del figlio Archie perché Meghan si sarebbe "dimenticata" di andarlo a prendere. Allarmato, l'ex membro della famiglia reale inglese sarebbe corso a scuola del bimbo con in braccio anche la piccola Lilibet per poi scoprire che la moglie avrebbe saltato l'appuntamento perché impegnata insieme al nuovo bodyguard, con loro da appena sei mesi e con un passato illustre a servizio di Barack Obama.

A quel punto Harry sarebbe andato su tutte le furie e avrebbe chiesto il divorzio. Per il momento la coppia ha preferito non commentare e non è da escludere che forse riuscirà a ricomporre la ventilata crisi, salvando le apparenze. Ma fino a quando?