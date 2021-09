Meghan Markle e Harry, prima uscita pubblica a New York. Ma il gesto di lui spiazza tutti: «Che fa?». Come riporta The Indipendent, il duca e la duchessa del Sussex sono stati avvistati a New York mentre lasciavano il World Trade Center, dopo aver visitato il One World Observatory con il sindaco Bill de Blasio e il governatore Kathy Hochul. Vestita con un cappotto nero a collo alto e pantaloni neri, a Meghan è stato chiesto se si stessero godendo il loro viaggio a New York e lei ha risposto così: «È meraviglioso essere tornata, grazie».

Ma è stata una clip del principe Harry e Meghan Markle che lasciano la loro seconda tappa, il museo dell'11 settembre, a fare il giro di Twitter. Un gesto del secondogenito di Carlo e Diana ha fatto impazzire i fan. Nel filmato sembra che il principe Harry saluti un cane da guardia mentre si dirige verso la macchina. Harry abbassa lo sguardo e dice qualcosa al cane poliziotto, mentre l'agente sorride. Questa non era la prima volta che Harry mostrava pubblicamente il suo apprezzamento per gli animali. Nel 2019, il duca era così entusiasta per l'arrivo del figlio Archie che ha concluso la sua dichiarazione di 90 secondi al Castello di Windsor ringraziando una coppia di cavalli. Ha ringraziato i giornalisti prima di rivolgersi intenzionalmente alle scuderie e aggiungere: «Grazie, ragazzi!».

Naturalmente, il discorso ha fatto impazzire i social media. Un utente di Twitter ci ha scherzato su: «Il principe Harry che ringrazia i cavalli dietro di lui, ti fa capire quanto ha dormito la scorsa notte». Risate social.

