Meghan Markle, il royal baby è già nato? Mamma Doria sbarcata dagli Stati Uniti

Il royal baby è già nato? La nascita delnumero 4, figlio di Meghan Markle e del principe Harry , si sta trasformando in una soap opera. Dopo i movimenti sospetti intorno a Frogmore Cottage che hanno fatto pensare che la Duchessa fosse già in travaglio, è arrivata anche. Il cheDoria, spiega il Sun, non vuole assolutamente mancare il momento clue nella vita di sua figlia: «Era preoccupata per la distanza e non vuole perdersi il lieto evento». E pare che rimarrà fino a data da definire, visto che ha cancellato le sue lezioni di yoga e ingaggiato una dog sitter per i due cani in patria. Se non è già nato, il royal baby ha mancato da poco la possibilità di condividere il compleanno con la, che proprio il 21 aprile ha compiuto 93 anni.