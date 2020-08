Meghan Markle in guerra con Kate Middleton, il suocero Carlo si schiera

Nella guerra tra Meghan Markle e Kate Middleton dove si colloca il principe Carlo? Sono molti a chiedersi per chi si schiera il padre di William ed Harry e qual è la nuora preferita. La duchessa di Chambridge è la più amata a Buckingham Palace, non è 'fuggita' e appare perfettamente a suo agio nel ruolo di membro della Famiglia Reale, ma secondo "Finding Freedom", il libro 'scandalo' appena uscito, il primogenito della regina avrebbe un debole per l'ex attrice americana.

Probabilmente a Carlo piace appoggiare le persone meno popolari a Corte perché ricorda quanto ha subito la sua Camilla. «Carlo - si legge nella biografia - sa bene cosa significhi essere ai ferri corti con la famiglia reale». «Quando è entrata a far parte della Famiglia Reale - hanno dichiarato gli autori Omid Scobie e Carolyn Durand - Meghan ha trovato in Carlo un padre affettuoso a cui appoggiarsi. A Carlo piacciono le donne forti, brillanti e sicure. Per questo è subito nata, tra il principe e l’ex attrice, una bella amicizia».

Carlo sarebbe anche convinto che la nuora abbia migliorato il figlio. Una posizione nettamente diversa da quella di William, che aveva cercato di persuadere il fratello a posticipare le nozze. «Per Carlo, Meghan ha cambiato in meglio l’amato Harry - svelano gli esperti -. Il principe ammira Meghan per la forza che dà a al figlio. Lui ha bisogno di una figura decisa nella sua vita, viste le sofferenze passate».

Sebbene Harry si sia trasferito oltreoceano, il rapporto con il papà non è cambiato. «Hanno un rapporto padre e figlio molto forte, e Carlo ha detto senza troppi giri di parole che la porta per Harry è sempre aperta. Benché Carlo non sia tanto avvezzo a messaggini e chat riesce a tenersi in contatto con Harry attraverso telefonate e videochiamate. Provvede finanziariamente a Harry, come farebbe qualsiasi padre il cui figlio si fosse appena trasferito con la sua giovane famiglia dall’altra parte del mondo», ha dichiarato una fonte.

