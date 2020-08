Meghan Markle compie 39 anni, Kate Middleton spiazza tutti con un gesto inaspettato

Ultimo aggiornamento: 21:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA

compie 39 anni, Kate Middleton spiazza tutti con un gesto inaspettato. Oggi, la duchessa di Sussex festeggia il compleanno in un contesto molto diverso rispetto allo scorso anno. Da mesi ormai, lei e il principe Harry vivono negli Stati Uniti, lontani da Palazzo. E i rapporti con la royal family sarebbero sempre più tesi.LEGGI ANCHE:LEGGI ANCHE:Ma in occasione della ricorrenza, Kate Middleton avrebbe spiazzato Meghan con un bel gesto. Nonostante, infatti, da mesi si rincorrano rumor su un rapporto sempre più teso tra le due cognate,. Già nel primo mattino, sull'account Kensington Palace è apparso un post dedicato alla duchessa. «», hanno scritto Kate e William.Ma non sono stati i soli membri della royal family a inviare gli auguri alla moglie di Harry.Come a dire «nonostante le tensioni, la classe non è acqua».