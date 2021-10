Meghan Markle regina di stile: la sua borsa Dior creata per Lady D va subito sold out (nonostante il prezzo)

Meghan Markle non diventerà mai regina, ma di certo è regina di stile. Così almeno si evince da Lyst, piattaforma globale dedicata allo shopping, che ha monitorato le ricerche online dei capi da lei indossati. Anche a quarant’anni, e dopo la “fuga” negli Stati Uniti, la moglie del principe Harry continua ad essere una royal trend setter. La duchessa del Sussex ha sfoggiato di recente a New York, durante il concerto di Global Citizen con il nobile scopo di salvare il pianeta, una borsa creata da Dior per Lady Diana.

Meghan Markle, quanto costa la borsa

Meghan, che di Diana ha sposato il figlio, ha voluto così rendere omaggio alla principessa scomparsa, con l’accessorio appositamente richiesto dall’allora première dame Bernadette Chirac come dono per Lady D in occasione di una sua visita in Francia. La borsa, una Medium Lady D Lite, valore circa 4500 euro, è risultata rapidamente sold out nei negozi online. L’effetto, ha twittato Omid Scobie, amico e biografo della coppia, è stato istantaneo. Simile effetto hanno avuto i modelli della stessa linea di Dior ispirati a Diana, come la Lady D-Lite, disponibile a circa cinquemila euro.

Wearing the sister bag of the iconic #LadyDior that was named after Princess Diana, Meghan Markle is the epitome of Dior elegance, as she steps out with her #LadyDLite bag at @GlblCtzn Live in New York.#StarsinDior #GlobalCitizenLive pic.twitter.com/R9HcWGuMIT — Dior (@Dior) October 6, 2021

La Lady D-Lite è una versione della “vecchia” Lady Dior introdotta dal brand nel 2020, come alternativa più casual alla borsa creata per la principessa del popolo. La borsa di Meghan è stata anche personalizzata con un monogramma, DSSOS, che sta proprioa indicare la Duchessa del Sussex.

@whatmegwore @MeghansMirror @WhatMeghanWore @MadAboutMeghan Not sure if this has already been mentioned, but it looks like Meghan’s Lady Dior has been personalised with DSSOS for Duchess of Sussex! 🥰 pic.twitter.com/QgrdCynIw9 — Emily Collins (@emgcollins) September 26, 2021

Meghan continua a mostrare rispetto e ammirazione per Lady Diana, mettendosi in mostra con i gioielli ereditati da Lady Diana come l’ormai famoso Cartier “Love” Bracelet.

Un guardaroba da decine di migliaia di euro

Al Global Citizen è stato calcolato che il guardaroba sfoggiato dalla duchessa del Sussex valeva all’incirca 22mila euro. Un outfit da working woman, con un minidress a campana sfoggiato sul palco, coordinato con la camicia bianca del marito.

Nel corso della visita a New York, l’interessa per i capi indossati da Meghan è aumentato notevolmente nelle ricerche online, con un indice che varia dal 66 al 134 per cento, a seconda dei capi.

Simile è stato l’effetto dei capi indossati durante la presentazione del suo libro “The bench” in una scuola di Harlem. Un cappotto di cammello MaxMara e un total look borgogna oversize, con tanto di mantella di cashmere.

