Meghan Markle, l'accusa choc alla regina Elisabetta: «Ecco perché io e Harry siamo scappati da Londra...». Da tempo ormai, i duchi di Sussex hanno lasciato il Regno Unito per trasferirsi negli States. Tra i motivi finora noti, le pressioni dei media e il rapporto sempre più freddo con i parenti. Ma adesso ci sarebbe una novità.

Secondo il magazine Express, Meghan Markle avrebbe prounciato un'accusa ben precisa nei confronti della royal family. La moglie di Harry avrebbe definito «sessiste» le norme su cui si basa da anni la corte inglese. E proprio questa presunta discriminazione dei confronti delle donne di casa Windsor, l'avrebbe spinta a lasciare Londra per trasferirsi con tutta la famiglia prima in Canada e poi in California.

Nel libro “Finding Freedom” viene raccontato un episodio avvenuto ai tempi del fidanzamento, legato proprio alle rigide regole di corte. Nel 2016, Meghan iniziò a indossare una collanina con le iniziali del suo nome e di quello di Harry. Kensington Palace la chiamò e le proibì di farsi fotografare con il gioiello per non attirare ulteriormente l’attenzione dei paparazzi. La duchessa di Sussex avrebbe mal digerito le continue ingerenze sul suo atteggiamento. Trasgredendo anche al divieto delle effusioni in pubblico. I rapporti sarebbero diventati sempre più tesi, fino alla fuga finale.

Ultimo aggiornamento: 22:37

