Meghan Markle, ecco il soprannome che le ha dato la servitù: imbarazzo a corte

Sempre secondo Tatler e il suo articolo intitolato «un anno di Meghanomania», nei palazzi reali non avrebbero apprezzato nemmeno il baby shower in stile hollywoodiano, organizzato lo scorso mese a New York. Non solo, avrebbe anche «allontanato» da Harry alcuni dei suoi amici storici, come Tom ‘Skippy’ Inskip, da sempre contrario al matrimonio. I nomignoli, comunque, sono una tradizione per i reali inglesi: Harry per esempio, è detto Ginger, Kate Middleton è soprannominata Babykins (una specie di piccola bimba). Persino la regina Elisabetta ne ha uno: Lillibet, perché lei stessa da bambina storpiava in questo modo il suo vero nome. Su questo, almeno, Meghan può consolarsi.

che si è vendicato trovando per lei un soprannome poco lusinghiero.Lo scrive Tatler, molto informato sulla Royal Family, che ha svelato il nomignolo che segretari e valletti hanno dato a Meghan Markle. La 37enne moglie di Harry nonchè duchessa del Sussex, che nelle prossime settimane darà alla luce il primo figlio, non piace alla servitù per il suo carattere, quanto pare molto tirannico, e per il controllo che esercita su ogni aspetto della vita di Palazzo. E così nei corridoi di Kensington Palace si sarebbero vendicati dell'ex attrice statunitense.. Il nome deriva da un gioco di parole, che unisce “Me”, ossia l’inizio del nome della duchessa, e “gain”, che significa guadagno.Tra i comportamenti di Meghan considerati difficilI da accettare per lo staff le mail che invierebbe ai collaboratori fin dalle 5 del mattino. Molti dei suoi assistenti si sono licenziati dopo pochi mesi. Come Melissa Toubati, andata via dopo una crisi di nervi, provocata proprio dalla Markle e dalle sue richieste pressanti.