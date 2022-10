Non conoscono vie di mezzo Megan Fox e Machine Gun Kelly. Prossima alle nozze, dopo la proposta di nozze di alcuni mesi fa, la coppia riesce sempre a far parlare di sé per le proprie esternazioni d'affetto estreme.

Megan Fox vuole un figlio da Machine Gun Kelly: «Uccidimi o mettimi incinta»

Dopo che la notizia che l'anello di fidanzamento di lei fosse stato disegnato con delle spine per non essere più levato dal dito, se non a costo di qualche goccia di sangue, l'attrice rende pubblica sui social una speciale dichiarazione d'amore.

«Nessuno con una struttura ossea migliore della tua ha mai camminato su questa terra. Squisitamente, devastantemente bello» scrive la 36enne a commento di alcune foto di Gun Kelly. Prima di rivolgere al cantante una richiesta molto particolare e decisamente estrema: «Uccidimi o mettimi incinta. Queste sono le uniche opzioni...». A scatenare le fantasie di Megan Fox il look fetish con corsetto a rete e guanti lunghi in latex del ragazzo, sfogggiato in occasioe del Time 100 Next Gala del 25 ottobre.

Come documentano alcuni scatti, quella sera l'attrice aveva un abito dalle sfumature oro-arancioni con profondo spacco, tono su tono con i suoi capelli, mentre lui ha sfoggiato i tatuaggi con un outfit in pieno stile Bdsm. Impossibile non notarli.