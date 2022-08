Mbappé, il gossip francese si infiamma: «Ha una relazione con la modella trans Ines Rau»

Kylian Mbappé infiamma il gossip transalpino. Il talento francese del Paris Saint Germain starebbe frequentando Ines Rau, famosa in tutto il mondo per essere stata la prima modella transgender a ottenere una copertina su Playboy nel 2017.

La nuova coppia

Stando a quanto riferito dalla stampa francese, Kylian Mbappé e Ines Rau si starebbero frequentando da qualche mese. I due sarebbero stati avvistati per la prima volta lo scorso maggio durante il Festival di Cannes. Ma non è l'unica volta in cui la modella transgender e il fenomeno del PSG sono stati parazzati insieme. Negli ultimi mesi, infatti, i giornali scandalistici li hanno beccati insieme a bordo di uno yacht. Mbappè scherza con la top model, la solleva e insieme ridono spensierati. Nonostante le foto i diretti interessati non hanno ancora commentato i rumor sulla loro relazione, ma in Francia ne sono certi: Ines Rau è la nuova fiamma di Mbappè.

Chi è la top model Ines Rau

Ines Rau, classe 1990 nata a Parigi da genitori algerini, è nota a livello internazionale per la prima copertina di Playboy dedicata a una modella transgender. A 16 anni Ines si è sottoposta ad un intervento chirurgico per cambiare sesso ma solo a 24 anni ha raccontato pubblicamente la sua storia. Una volta diventata donna a tutti gli effetti, nel suo libro autobiografico «Woman» uscito nel 2018, Ines rau ha raccontato come si è sentita dopo la sua trasformazione: «Sento che la mia anima finalmente è libera, come se si fosse aperto il lucchetto che mi teneva rinchiusa per tanto tempo. Questa volta sono totalmente una donna».