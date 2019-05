Max Pezzali, matrimonio in gran segreto con la sua Debora a Pavia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

hala sua. Per l'ex frontman deglisi tratta delle seconde nozze, questa volta celebrate in gran segreto in una frazione della sua città,Di fronte a pochissimi invitati, gli amici e i parenti più stretti della coppia,hanno pronunciato il fatidico sì nelle cornice di Villa Necchi, a Belcreda di Gambolò (Pavia). A celebrare l'unione è stato Alessandro Cattaneo, ex sindaco di Pavia: lo riporta anche il Giornale di Pavia . La notizia è passata praticamente sotto silenzio, anche perché del, sugli account social dei due sposi, non c'è alcuna traccia., 52 anni, e, 43, si erano conosciuti nel 2008, ai tempi della separazione e del divorzio tra il cantante e la prima moglie, Martina Marinucci. La loro è stata una grande amicizia, durata anni e poi sbocciata nell'amore: dopo oltre tre anni di fidanzamento, i due hanno deciso di fare il grande passo. Debora, originaria della provincia di Brescia, lavora a Milano ma è ormai pavese d'adozione: la coppia, infatti, aveva già programmato di andare a vivere nel capoluogo che ha dato i natali al leggendario leader degli