Max Giusti, primo bagno della stagione: «Ma siete matti? Mejo i musei vaticani coi Ferragnez»

Primo bagno della stagione per Max Giusti, che si è tuffato in mare e ha pubblicato un video che mostra l'impresa. Qualche esitazione e poi il comico si è buttato in acqua dando vita a un siparietto divertente. Troppo presto per le temperature attuali e si lamenta per il freddo con la sua consueta ironia. «Avvistato un nuovo esemplare nelle acque gelide del Mediterraneo. Forse era meglio andare ai musei vaticani con i Ferragnez?», ha scritto su Instagram nella didascalia che accompagna il video del tuffo.

Il filmato è di due giorni fa e ha scatenato i commenti dei followers. Fedez e Chiara Ferragni sono stati nominati poco dopo il tuffo, alludendo al breve viaggio che hanno fatto a Roma recentemente e al tour privato ai Musei Vaticani. Un modo divertente per dire che la visita sarebbe stata meglio del bagno nell'acqua gelata.

