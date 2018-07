Mauro Icardi e Wanda Nara vacanze di lusso a Ibiza: volo privato e mega yacht

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IBIZA - Non hanno certo risparmiato per le loro vacanze a Ibiza. Il calciatore dell’Inter e l’intraprendente moglie manager sono volati a Ibiza con un aereo privato per poi affittare un mega yatch a due piani per solcare i mari dell’isola assieme agli amici e ai figli.Con i due infatti, fotografati da “Diva ed donna” Francesca, 3 anni e Isabella, 1, accompagnati da Benedicto, 6, il minore dei tre maschietti nato dalla precedente relazione fra Wanda e il giocatore Maxi Lopez.