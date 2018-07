Matteo Viviani, da spietata Iena a tenero papà: fuga con la Radchenko e i figli

Matteo Viviani, con la mamma sulla supercar: "Bmw ibrida da 140mila euro"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FORTE DEI MARMI –ha riposto nell’armadio il suo completo da “Iena” per trasformarsi in un tenero papà di famiglia. L’inviato della celebre trasmissione Mediaset infatti ha approfittato della vacanza estiva della trasmissione per partire alla volta di Forte dei Marmi.Con lui la moglie, l’ex letterina (che ha partecipato anche a un’edizione de “La Talpa”) oggi affermata pittricee i due figlia: Matteo infatti tiene sulle spalle Eva, la maggiore, che ha da poco compiuto 6 anni, mentre Ludmilla porta in braccio la secondogenita, Nikita, nata un anno fa.