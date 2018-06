Il Drande fratello sexy: Matteo e il massaggio hot a Veronica prima della finale

Sale la tensione a poche ore dalla finalissima del. Nella Casa i preparativi si susseguono e tra le doti dic'è anche quella di massaggiatore. A goderne è statache, slacciato il reggiseno, si è lasciata massaggiare sul collo e sulla schiena. Proprio la figlia di Bobby Solo ha un motivo in più per essere agitata: tra lei e Alberto, solo un concorrente potrà ambire alla vittoria.Stasera in prima serata in tv ci sarà la finalissima e si capirà chi vincerà questa edizione.