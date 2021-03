Matrimonio finito tra Guendalina Tavassi e Umberto D’Aponte, ma lui non toglie la fede: «Finchè lei non se ne va dalla mia vita…»

Guendalina Tavassi e il marito Umberto D’Aponte si sono lasciati. E’ stata proprio Guendalina Tavassi a dare l'annuncio qualche tempo fa attraverso il suo account Instagram. Il suo (ormai) ex Umberto D’Aponte però ha scelto di tenere ancora al dito la fede nuziale: “Non la toglierò – ha spiegato sul social - finchè lei non se ne va dalla mia vita…”.

GUENDALINA TAVASSI E UMBERTO D'APONTE, MATRIMONIO FINITO

L’amore fra Guendalina Tavassi e Umberto D’Aponte è finto e i due si sono lasciati dopo il matrimonio, celebrato nel 2013, e la nascita di due figli, Chloe, e Salvatore. La notizia è stata data proprio da Guendalina attraverso una lunga diretta Instagram, confessando ai fan: “Siamo separati in casa da mesi”.

Umberto D’Aponte però indossa ancora la fede nuziale e sempre attraverso il suo profilo social ha spiegato, commuovendosi, il motivo della sua scelta: “Avete chiesto della fede… Non la toglierò mai – ha spiegato su Instagram – Io finché non firmo le carte del divorzio e Guendalina se ne va dalla vita mia, non la toglierò. Lei mi ha dato due figli ed è mia moglie, quindi non mi fate più questa domanda. Nelle stories future me la vedrete sempre al dito”.

