Invitati matrimonio Fedez-Chiara Ferragni la lista con tutti i nomi vip

di Silvia Natella

Al matrimonio tramanca davvero pochissimo. Il cantante e l'influencer convoleranno a nozze il primo settembre. E dato che ilsarà l'evento più esclusivo dell'anno - e sicuramente il più social - sono molti i vip che sperano di ricevere la partecipazione. La lista degli invitati si allunga, mentre i promessi sposi stanno ultimando i preparativi e si godono le vacanze con ilAi "fortunati" l'invito è arrivato anche via social con l'hastagTra i nomi degli ospiti spiccano quelli diLa conduttrice aveva chiesto espressamente e con ironia di presenziare alla cerimonia e la coppia l'ha accontentata: «Ilary e Francesco abbiamo un annuncio per voi: siete ufficialmente invitati al The Ferragnez Wedding».Sempre dalle ‘Stories’ della fashion blogger con quasi 14 milioni di follower, si è scoperto che sarà presente anche. La campionessa paralimpica ha mostrato felice l’invito in 3D ricevuto. Tra gli invitati vip internazionali dovrebbero, poi, esserci la top modele l’ereditieraE poi l'immancabilecollega di Fedez, e i giudici diNon mancherà neanche laed è probabile che vedremo anchelo youtuberTra gli invitati ci sono tutti i ragazzi visti all’addio al nubilato di Chiara: le, che faranno da testimoni. Poi il make-up artiste gli amici/colleghi tra cui Fabio Maria Damato, Martina Maccherone, Pardis Zarei, Rachel Zeilic, Michela Gombacci, Alice Carli ma anche le influencer Chiara Capitani, Veronica Ferraro e Chiara Biasi. Assente invece Fabio Rovazzi, l’artista lanciato da Fedez con il quale però l’amicizia si è interrotta . Tutti gli invitati, inoltre, potranno filmare e postare foto e video dell'evento perché Chiara ha ammesso in un'intervista di non aver accettato alcuna proposta di esclusiva.Chiara Ferragni e Fedez si sposeranno il primo settembre acon rito civile. Fedez ha mostrato sul suo profilola prova dell’abito che sarà firmato da. Segreto lo stilista della sposa, che potrebbe essere