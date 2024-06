Isola dei famosi 2024, la proposta a sorpresa di Matilde Brandi a Vladimir Luxuria: «Vuoi essere la mia testimone di nozze?»

Non solo naufraghi. Nell'ultima puntata dell'Isola dei famosi c'è spazio anche per gli ex concorrenti e per le loro storie. Tra queste, quella di Matilde Brandi, tornata in studio con il futuro marito Francesco Tafanelli. Parlando del matrimonio, la ballerina e showgirl ha fatto una proposta a sorpresa alla conduttrice Vladimir Luxuria, chiedendole di farle da testimone di nozze.

La proposta

Continuano le sorprese all'Isola dei famosi. Dopo la proposta di matrimonio di Francesco Tafanelli a Matilde Brandi, quest'ultima oggi ha deciso di stupire nuovamente il pubblico da casa e in studio proponendo a Vladimir Luxuria di essere al suo fianco nel suo giorno più importante.

UFFICIALE! ⚠️

Vladimir, Sonia e Dario sono i prossimi testimoni di Matilde e Francesco!#Isola pic.twitter.com/dOuIPLElo3 — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) June 5, 2024

«Ti voglio come testimone di nozze», ha detto la showgirl alla conduttrice, che ha prontamente risposto «Entro l'anno? Entro il 2025?». Poi, il ripensamento di Matilde Brandi: «Esagero. Se non possono avere tre di testimoni? Voglio anche Sonia e Dario».