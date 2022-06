Matilda De Angelis e Pietro Castellitto, è ufficiale: il tenero bacio per le strade di Roma

Matilda De Angelis e Pietro Castellitto colpiti dalle frecce di Cupido. I due giovani attori, lui 26 anni e lei 30, sono stati immortalati a Roma mentre si scambiano un tenero bacio. A riportare la notizia è stato il settimanale Chi che specifica come galeotto sia stato il film di Netflix "Rapiniamo il duce", dove hanno lavorato insieme.

Che tra i due fosse nato qualcosa era stato già anticipato proprio da Chi tempo fa, ma con gli scatti del bacio i rumors sembrano essere confermati. Pietro, figlio d’arte con il papà Pietro Castellitto e la madre Margaret Mazzantini, ha 26 anni. L'attore è reduce dal successo di «Speravo de morì prima» la serie tv Sky ispirata alla vita di Francesco Totti (dove lui interpretava proprio il Capitano) e del piccolo capolavoro «Freaks out». Matilda ha all’attivo già diversi premi (tra cui un David di Donatello per «L’incredibile storia dell’Isola delle Rose») e un set condiviso con Hugh Grant e Nicole Kidman (quello della miniserie «The undoing»).

Pare che i due stessero rientrando da una visita dai genitori di lui dove sarebbero stati a pranzo per poi tornare a casa di lei a Monteverde. La coppia non ha fatto nulla per nascondersi, uscendo ormai allo scoperto dopo la collaborazione durante il film che a breve uscirà su Netflix.

