Martina Pinto è diventata mamma. Ma il nome scelto per la sua bimba lascia tutti a bocca aperta

Giorni e ore pieni di emozioni. Martina Pinto è diventata mamma. L’attrice ha dato alla luce la sua bimba martedì 15 giugno. E con grande gioia la 31enne e il marito Alessandro Poggi annunciano l’arrivo della cicogna sul social.

I due hanno scelto un nome particolare per la figlia: la piccola si chiama Polly. “15.06.2021, insieme a Polly sono nata anche io. Vi amo Alessandro Poggi (ora devo solo capire come non passare 24/7 in contemplazione)”, scrive la Pinto postando alcuni scatti in cui è con la bambina insieme all’uomo che ama in ospedale, poco dopo il parto. Sorride estasiata: la gioia per la maternità è immensa.

