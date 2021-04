Martina Miliddi a Verissimo: «Con Aka 7even la storia è finita con Amici 2021»

Arriva in studio scaldata dalle lodi delle ospiti precedenti di Silvia Toffanin, Arisa e Lorella Cuccarini, che sono state un po' le mamma chioccia di Martina Miliddi durante la sua esperienza a Amici 2021.

Ballerina di vent'anni Martina Miliddi deve ora imparare a camminare da sola nel mondo dell'intrattenimento: «Ballo sempre per mio papà Antonio, che ho perso quando avevo dieci anni per colpa di un incidente. Cerco sempre di ricordarlo con la danza, spero che possa guardarmi e essere fiero. Quando mi manca ballo, parlavamo di danza insieme e mi guardava sempre con gli occhi lucidi, quando a cinque anni ho iniziato a ballare. Con mia mamma è complicato, un rapporto in silenzio, ho sempre preferito non dire nulla, diciamo che la mia vita la mia mamma non è stata lei, ma la mia madrina, la mia insegnante di danza, che mi ha fatto da mamma e papà. Difficile ricoprire un ruolo del genere, ma lei ha tenuto testa. Il rapporto con mia mamma è recuperabile? Non è un argomento di cui parlo. Ho vent'anni, a oggi per un domani ti dico di no, non vorrei facesse parte della mia vita, perché sono successe tante cose che mi hanno portato a dire questo. Però sono giovane, non so cosa succederà in futuro. Non ha mai sostenuto questo mio lato, ma se non sono una ballerina, chi sono? Non ho amici, la mia amica è la danza. Ho trovato amici nel reality, ma fuori di qua no».

Capitolo critiche: «Mi hanno fatto male, sono onesta, però hanno davvero portato qualcosa di positivo. Mi hanno aiutato diciamo». Nella casa di Amici 2021 Marina Miliddi aveva stretto un rapporto sentimentale con Aka 7even, cantante concorrente come lei del reality. Come procede la relazione una volta uscita da Amici 2021?: «Una parte del percorso che è stata importante. Ora è una storia in pausa, sono sempre in buon rapporto con lui, le auguro qualsiasi cosa di bello possa accadergli. Ora sono innamorata di me e della mia vita, della danza, e di quello che mi aspetta. Sto dando spazio a questo. Non è stata un'infatuazione, ha fatto parte del mio percorso ad Amici, ed è stato molto importnate. C'è stato davvero tanto, nei momenti brutti e belli. Credo che abbia imparato a amare prima sé stesso, magari una piccola parte tiene ancora a me, ma non saprei dire se sia ancora innamorato di me. Non mi pento di nulla di quello che è successo nel programma, non so se rifarei tutto. Tornassi indietro sarei più forte. Per me è una storia che potrebbe rimanere nella casa. Ha sofferto tanto e non era nei miei piani, vorrei restasse lì come un ricordo bello».

