«Mark Caltagirone non esiste», bomba di Dagospia: «Tutta la verità di Eliana Michelazzo»

Dagospia lancia la bomba che potrebbe mettere definitivamente scrive Dagonews aggiungendo dettagli su quanto potrebbe andare in onda nella prossima puntata del salotto di. «Anche il marito Simone Coppi è totalmente inventato, così come scoperto da questo disgraziato sito ormai due mesi fa. La povera ex corteggiatrice di ''Uomini e Donne'' confesserà di essere da dieci anni prigioniera dell'incantesimo di Pamela Perricciolo, la sua socia nell'agenzia Aicos (solo socia?), e di non farcela più a mantenere in vita questa grande sceneggiata».Si va quindi verso la fine della telenovela sul presunto matrimonio tra la showgirl e il misterioso Mark Caltagirone? Qualora dovesse avvenireprova a ipotizzare. «A quel punto, visto che si metterà contro la sua temibile partner, alla Michelazzo resteranno due strade - spiegano - o espatriare e non farsi vedere più o, e qui emerge la genialità della D'Urso, entrare nella casa del ''Grande Fratello'' per le ultime settimane di fuoco, così da spremere gli ultimi scampoli di questa soap che ha tenuto incollati milioni di telespettatori. Che fine farà invece Pamela Prati, ormai scaricata pure da colei che è andata in tv per settimane ad accreditare la grande bufala?».Nel frattempo. Dopo le fughe dai salotti die Live non è la D'Urso è passata all'attacco. E sul suo profilo Instagram se l'è presa con le tv, le stesse che lei ha utilizzato all'orgine della vicenda per annunciare il presunto matrimonio con Mark Caltagirone: «Nessuno vuole mettere la parola fine a questa storia perché ci stanno facendo puntate su puntate facendo ascolti - scrive la Prati nelle stories - Ma io diffido chiunque a dire che io sia plagiata, o che io non sia capace di intendere o volere».