Marisol e Petit, amore a gonfie vele: «Meglio di quando eravamo in casetta. La sua semplicità mi ha fatto innamorare»

La ballerina Marisol e il cantante Petit si sono conosciuti e innamorati all'interno della scuola di Amici dove, anche insieme agli altri aspiranti artisti, hanno condiviso momenti indimenticabili. I due hanno fatto emozionare e battere il cuore a milioni di fan del programma che, fin da subito, si sono affezionati alla loro storia d'amore che sembrerebbe procedere a gonfie vele anche adesso che il programma è terminato. A confermarlo è proprio Marisol che è stata ospite della trasmissione web di Lorella Cuccarini, Dimmi di Te.

L'amore di Marisol e Petit

Marisol e Petit hanno reso magica la loro partecipazione ad Amici 23 anche grazie al loro amore: i due, fin dal primo momento in cui si sono visti, sono parsi subito molto affiatati e innamorati. La ballerina a Dimmi di Te ha raccontato a Lorella Cuccarini come proceda la sua storia d'amore con il cantante: «Adesso come va? Meglio di quando eravamo dentro la casetta.

Marisol racconta di Petit

Lui si adatta a tutto e anche io abbastanza, però lì era una situazione stressante. Eravamo 24 ore su 24 insieme e capitava che discutevamo per cose inutili. Abbiamo due personalità che hanno reso tutto ciò facile da gestire. Ci abbiamo messo davvero tanta buona volontà. Adesso stiamo meglio, facciamo un sacco di cose. In questi giorni siamo insieme e incastriamo i suoi impegni e i miei. Ci supportiamo tanto. Siamo felici, per ora stiamo bene».

Lorella Cuccarini ha quindi chiesto a Marisol cosa l'abbia fatta innamorare di Petit e lei ha risposto: «Cosa mi ha fatto innamorare di lui? Tante cose, mi faceva morire dal ridere, però, se dovessi scegliere una cosa in particolare direi la sua semplicità. Lui ha una semplicità molto personale, non è banale. Emana energie positive. Quando stavo con lui stavo bene. Mi dava sicurezza, mi trasmetteva proprio leggerezza. Abbiamo trovato una buona sintonia».