Tensioni senza fine: Mario Balotelli contro Raffaella Fico: volano ancora parole grosse tra il bomber e l'ex, ora concorrente al Gf Vip

Sempre scintille, tante scintille. E non mancano occasioni di nuove frecciate. Mario Balotelli punta subito il dito contro Raffaella Fico. Già volano scintille tra il calciatore e l’ex, ora concorrente al GF Vip. Nella clip di presentazione al reality la napoletana 33enne, parlando dello sportivo, padre della sua Pia, 8 anni, sottolinea: “Potrebbe fare di più con lei”. Il 31enne non ci sta e via social interviene scocciato.

La Fico parla di sé e della sua vita prima di entrare dalla porta rossa. "Per me è un ritorno, dopo tredici anni torno nella Casa. Sono una abbastanza sveglia, non mi farò ingannare", spiega. Poi accenna alla sua storia passata con Mario Balotelli: "Lui è stato il grande amore e da questo amore è nata nostra figlia. Poi lui si è tirato indietro e io ho lottato per far in modo che mia figlia avesse un padre. Ora è un padre abbastanza premuroso, anche se potrebbe fare molto di più”. La bordata arriva dritta al cuore di SuperMario che via IG Stories ribatte: “Pure ora che sono in Turchia, lontano da tutto e tutti, dovete continuare a punzecchiare con cattiverie e bugie. Che palle!”. Ora il bomber veste la casacca dell'Adana Dermispor nella SuperLig.

