Marina Di Guardo, compleanno social per la mamma di Chiara Ferragni: «La migliore, fiera di te»

Chiara Ferragni sul social fa gli auguri alla mamma Marina di Guardo. Chiara Ferragni, regina di Instagram, naturalmente usa la piattaforma di condivisione per festeggiare il compleanno della mamma Marina Di Guardo, che oggi spegne 59 candeline.

Dalle stories Chiara ha condiviso una serie di scatti di famiglia, sia recente che un po’ più datate, che la riprende con Marina assieme alle sorelle Francesca e Valentina. Da bravo nipotino, sempre sotto l’obbiettivo dello smartphone, anche Leone fa gli auguri alla nonna.

I “festeggiamenti” continuano anche sulla pagina in un post, con diverse foto con i momenti in famiglia, seguita dalla didascalia: “Buon compleanno alla mia meravigliosa mamma e alla migliore nonna ❤️ Sempre così orgoglioso di te @marinadiguardo” e che naturalmente ha fatto un boom di like e raccolto gli auguri da parte dei follower e degli amici vip.

Marina Di Guardo è nata a Novara il 29 ottobre 1961, vanta origini siciliane e vive a Cremona. Anche lei come le figlie è molto seguita su Instagram ed è autrice di romanzi di successo, in particolare thriller. Prima di dedicarsi alla scrittura è stata vicedirettrice dello showroom di Blumarine.

