Marica Pellegrinelli, lascia Charley Vezza: ecco chi è il nuovo fidanzato

Archiviata la storia con l’imprenditore Charley Vezza, Marica Pellegrinelli , ex moglie di Eros Ramazzotti, avrebbe un nuovo: si chiama Paul Ferrari, ha 30 anni, è bergamasco come lei.LEGGI ANCHE:LEGGI ANCHE:Marica Pellegrinelli ha detto addio al fidanzato Charley Vezza, con cui si ha avuto una relazione dopo la fine del suo matrimonio con Eros Ramazzotti e sembra che abbia un nuovo amore. Il fortunato accompagnatore sarebbe appunto, secondo le indiscrezioni del settimanale “Oggi”, il trentenne Paul Ferrari, di Bergamo come lei.LEGGI ANCHE:Di professione modello, è stato testimonial con Marica, sull’isola di Panarea subito dopo il lockdown, degli scatti per Kampos, il nuovo marchio di beachwear ispirato al lusso e all’idea di riciclo.